Lesung mit Jasper Nicolaisen

Jasper Nicolaisen hat mit seinem Buch „Erwachsen“ eine kunterbunte Regenbogen-Familiensaga im Almodóvar-Format geschrieben: Als Thomas’ Ehemann tödlich verunglückt, wird Thomas aus der Bahn geworfen und er stellt sein bisheriges Leben in Frage.

Zu allem Überfluss büchst auch noch Thomas’ Sohn, der bei seinen beiden Müttern lebt, aus und möchte seinen mysteriösen Großvater besuchen, der an einem Ort lebt, an dem die Untoten ihr Unwesen treiben ...

Jasper Nicolaisen ist Autor und systemischer Berater; er lebt mit Mann und Kind in Berlin. „Erwachsen“ ist sein zweiter Roman, der beim Berliner Querverlag erscheinen ist. Die Lesung in der Bar jeder Sicht wird in Kooperation mit der AIDS-Hilfe Mainz präsentiert.

28.11., Bar jeder Sicht, Hintere Bleiche 29, Mainz, 19 Uhr, www.sichtbar-mainz.de, www.querverlag.de