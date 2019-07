Lesbische Filmtage

× Erweitern Foto: PRO-FUN Media Anchor and Hope

Vom 11. bis 17.7. lädt das Cinema Quadrat zu den Lesbischen Filmtagen; sechs aktuelle Filme stehen auf dem Programm! Die Auswahl des Cinema Quadrat-Teams beweist: Filme über Frauen die Frauen lieben, müssen nicht immer Coming-Of-Age- oder Selbstfindungs-Stories sein.

Wie beim mehrfach preisgekrönten Opening-Film „Anchor and Hope“: Eva und Kat leben auf einem Hausboot in den Kanälen Londons. Kat möchte Kinder, und als sie den Wunsch ihrer Freundin Eva immer unmissverständlicher mitteilt, sieht Eva ihr unkonventionelles wie unbeschwertes Leben in Gefahr. Zusammen mit Kats Freund Roger aus Barcelona, der zu Besuch kommt, entwickeln die drei ganz neue Ideen für ein gemeinsames Leben mit Kindern ...

Foto: Kinostar My Days of Mercy

Ungewöhnlich auch „My Days of Mercy“, in der die Geschwister Lucy, Martha und Ben als Aktivisten gegen die Todesstrafe durch die USA reisen; sie haben einen ganz persönlichen Beweggrund: ihr Vater sitzt in der Todeszelle weil er seine Frau umgebracht haben soll; der Vater bestreitet die Tat und die Kinder versuchen Dad zu unterstützen. Bei einer Demo lernt Lucy die Anwältin Mervy kennen und verliebt sich in sie. Das Problem: Mercy ist Befürworterin der Todesstrafe ...

Foto: Salzgeber Verrückt nach Cecile

Weitere Filme im Programm sind „Princess Cyd“ über eine ungewöhnliche Sommerliebe, die romantische Beziehungs-Komödie „Verrückt nach Cécile“ mit der französischen Comedienne Océan Michel, „Rafiki“ gibt Einblicke in das Leben junger Kenianerinnen und der schwedische Streifen „Silvana“ über den Aufstieg der Punk-Rapperin Silvana Imam.

11. – 17.7., Cinema Quadrat, Collinistr. 1, Mannheim, Infos über www.cinema-quadrat.de