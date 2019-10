× Erweitern Foto: Kaushal Moradiya, pexels.com, gemeinfrei Lesenacht LSKH

Ein Klassiker des Buchmesse-Wochenendes ist die lesbisch-schwule Lesenacht im LSKH, die wieder von Karin Weber und Holger Heckmann organisiert und moderiert wird. Sieben Autorinnen und Autoren lesen aus ihren aktuellen Büchern:

Foto: Ulrike Helmer Verlag Lesenacht LSKH

Laura Lay entführt in „Flamingo Feuer“ in eine verlockende Buch-im-Buch-Story über den Erotikautoren Leon Walsky, der sich auf ein literarisches Experiment einlässt, das am Ende erotische Rollenbilder zu Fall bringt.

Foto: Konkursbuch Verlag Leenacht LSKH

In Roberto SaM Balduccis „Sieben von Hundert“ Roman lässt Protagonist Luca sein Leben Revue passieren; die Zweifel über seine homosexuellen Begierden begleiten ihn: Wenn sieben von hundert Erektionen mit einem Gedanken an einen Mann verbunden sind, ist man dann zu 17 Prozent schwul? Balducci liest außerdem aus seiner schwul-erotischen Kurzgeschichtensammlung „REDS 2: Spanking, and more?“.

Foto: Konkursbuch Verlag Lesenacht LSKH

Orgasmenreich, gleichzeitig voller Humor und ohne ins Kitschige abzugleiten erzählt Karin Rick in „Ladys, Lust & Leidenschaft“ von romantisch-leidenschaftlichen Begegnungen.

Foto: Satyr Verlag Lesenacht LSKH

Ein queerer Poetry-Slam ist die von Stef und Sven Hensel gesammelte Anthologie „Fantastische Queerwesen und wie sie sich finden“; zur Lesenacht pickt sich Stef die Highlights heraus.

Foto: Größenwahn Verlag Lesenacht LSKH

In Vera Netwichs „Wunschleben“ findet Anja, eine Frau mit Trans*-Biografie, in der lebensfrohen Bettina eine starke Begleiterin; gemeinsam ergründen sie spielerisch die Frage nach dem „Was macht mich eigentlich aus?“.

Foto: Querverlag Und in mir ein Ozean

Dennis Stephan erzählt in seinem melancholischen Roman „Und in mir ein Ozean" vom Erwachsenwerden des sensiblen Arthur, der bei seiner alleinerziehenden Mutter an der stürmischen Ostseeküste aufwächst; beide leben in ihrer eigenen Welt voller Träume. Als die Mutter plötzlich verschwindet, muss Arthur alleine zurecht kommen.

Foto: Querverlag Erwachsen

„Erwachsen“ von Jasper Nicolaisen ist eine kunterbunte Regenbogen-Familiensaga im Almodóvar-Format. Als Thomas Ehemann tödlich verunglückt, stellt Thomas sein bisheriges Leben in Frage. Zu allem Überfluss büchst auch noch Thomas Sohn, der bei seinen beiden Müttern lebt, aus und möchte zu seinem mysteriösen Großvater, der an einem Ort lebt, an dem die Untoten ihr Unwesen treiben ...

19.10., LSKH, Klingerstr. 6, Frankfurt, 20 Uhr, www.lskh.de