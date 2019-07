Der neue Almodóvar im Kino Cinema

× Erweitern Leid und Herrlichkeit Nora Navas, Leonardo Sbaraglia, César Vicente, Pedro Almodóvar, Antonio Banderas, Asier Flores, Asier Exteandía, Julieta Serrano and Penélope Cruz

Mit „Dolor y Gloria“ (Leid und Herrlichkeit) präsentiert Pedro Almodóvar eine stark autobiografisch gefärbte Geschichte, die nun als der persönlichste Film des spanischen Kult-Regisseurs gilt. Ambivalent wie Almodóvars Leben und Werk liegen Leid und Herrlichkeit immer nah beieinander. Das GAB Magazin präsentiert die Preview des Films am 24.7. im Cinema Frankfurt.

Foto: Studiocanal/ El Deseo / Manolo Pavón Leid und Herrlichkeit Salvador Mallo (Antonio Banderas) bei Dreharbeiten

Der erfolgreiche Regisseur Salvador Mallo (Antonio Banderas) ist auf dem Zenit seines Schaffens – oder hat er ihn schon überschritten? Eine Depression plagt den Kreativen – er kann nicht mehr arbeiten. Sein Leben in Lethargie unterbricht ein altes Film-Projekt, das als restaurierte Fassung wiederveröffentlicht wird, und mit dem der Regisseur auf Tour gehen möchte. Und nicht nur das: Salvador begibt sich auf eine Reise in seine Vergangenheit. Er trifft alte Weggefährten wie den Schauspieler Alberto Crespo (Asier Etxeandia), dessen Heroinsucht eine tragische Rolle im Leben Salvadors spielt. Auch Erinnerungen an das erste sexuelle Begehren und das damit verbundene eigene Coming Out tauchen wieder auf, in Form von Salvadors ex-Geliebtem Federico (der kernige Leonardo Sbaraglia). Am Ende findet Salvador einen Weg in ein neues Leben.

× 1 von 2 Erweitern Foto: Studiocanal/El Deseo/ Manolo Pavón Leid und Herrlichkeit Eduardo (César Vicente) zeigt dem jungen Salvador Mallo (Asier Flores) sein Portrait × 2 von 2 Erweitern Foto: Studiocanal/ El Deseo / Manolo Pavón Leid und Herrlichkeit Alberto (Asier Etxeandia) ist ein langjähriger Weggefährte Salvadores Prev Next

Der auf die 70 zugehende Pedro Almodóvar setzt in seinem vielleicht persönlichsten Film auf eine bewährte Crew: Kameramann José Luis zaubert wunderbare Bilder mit bildschönen Menschen wie Penélope Cruz als Mutter Jacinta oder der gestandenen, aber nicht minder hübschen Männer-Riege Asier Etxeandia, Leonardo Sbaraglia und Antonio Banderas. Obendrein wurde Banderas bei den diesjährigen Filmfestspielen in Cannes als bester Darsteller ausgezeichnet.

Preview am 24.7., Cinema, Rossmarkt 7, Frankfurt, 20:45 Uhr, www.arthouse-kinos.de