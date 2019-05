× Erweitern Foto: Gerda’s kleine Weltbühne Gerdas Kleine Weltbuehne

Die neue Travestie-Revue in Gerda’s kleiner Weltbühne entführt in Fantasiewelten; getreu dem Showmotto „Lebe deinen Traum“ kann man hier lernen, dass die Fantasiewelt auch nur eine Spiegelung der Realität ist – allerdings bunter, glamouröser, witziger und auch eleganter. So sollte gutes Entertainment sein! Jutta P., Gerda Ballon, Naomi und Dana zaubern los!

Mittwoch bis Samstag, Gerda’s kleine Weltbühne, Dietesheimer Str. 90, Mühlheim, 19 Uhr (samstags zweite Show um 22 Uhr), www.gerdas.de