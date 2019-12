Landesfilmschau Baden-Württemberg

× Erweitern Foto: Filmschau BW Fürchte dich nicht Szene aus „Fürchtet euch nicht“

Die Landesfilmschau präsentiert vom 4. bis 8.12. herausragende Produktionen von Filmprofis, Studierenden und Absolventen der Filmhochschulen und anderen Medien-Ausbildungsstätten in Baden-Württemberg.

Unter den 100 gezeigten Filmen der 25. Ausgabe des Festivals gibt es in diesem Jahr auch drei mit queeren Thematiken:

Die Doku „Fürchte Dich nicht“ erzählt die wahre Trans*-Geschichte der heutigen Pfarrerin Elke Sprödel, die nach 30 Jahren solider Gemeindearbeit als Dorfpfarrer nun als Frau predigt. Der Regiestudent Manuel Rees hat darüber eine feinfühlige Doku gedreht, die Einblicke in das Leben eines Menschen gibt, der im falschen Körper geboren wurde.

Auch der erste Film der Studentin Miriam Wendland kreist um das Thema Trans*geschlechtlichkeit: „Alles geht. Nichts muss“ ist ein Gespräch zweier Menschen, die nicht in das binäre Gendersystem passen; sie sprechen über Trans*sexualität, Geschlechteridentitäten und geschlechtsneutrale Pronomen.

Beide Dokus sind als Doku-Block am 5.12. ab 18 Uhr zu sehen.

Mit der schrillen Komödie „Under ConTROLL“ ist auch ein queer-angehauchter Spielfilm im Programm – und das sogar mit Starbesetzung: Dèsirée Nick, Eva Habermann, Ralf Bauer, Katy Karrenbauer, Billie Zöckler, George Hard, Jiři Lábus und Comedian Lutz van der Horst spielen im Film von Eric Hordes, Alexander König und Eva Habermann; in der Grusel-Fantasy-Story wird bei Bauarbeiten eine Statue aus dem 15. Jahrhundert gefunden, die ein grauenvolles Geheimnis birgt: in ihrem Inneren wohnt ein böser Troll, der durch den Fund der Statue zu neuem Leben erwacht, und nun in der Gestalt einer sexy Blondine einen finsteren Plan zur Vernichtung der Menschheit verfolgt ... (6.12., 22 Uhr).

Im Anschluss an die Vorführung sind alle Besucher von „Under ConTROLL“ in Lauras King’s Club eingeladen – inklusive Welcome-Sekt.

4. – 8.12., Metropol Kino, Bolzstr. 10, Stuttgart, www.filmschaubw.de