× Erweitern Foto: Katrin Schander, fotowerkstatt-schander.de LamettaGans

Der Entertainer, Conférencier und Chansonnier Jo van Nelsen hat mit seinen Grammophon-Lesungen ein schönes Genre gefunden. Dreh- und Angelpunkt ist – im wahrsten Sinne des Wortes – seine Schellack-Plattensammlung, aus der er die passenden Lieder zum jeweiligen Thema auswählt. Und dann knattert der Trichter! Dazu gibt’s Geschichten, Gedichte und Lieder. Passend zur Adventszeit gewährt sein Programm „Lametta, Gans und Siegerkranz“ Einblicke in die Weihnachts-Wohnstube unserer Urgroßeltern – ein Abend mit Kitsch, falschem Pathos, Witz und böser Satire. Unschlagbare Location für diese Lesung ist das romantische Holzhausenschlösschen am kleinen See im Holzhausenpark.

13.12., Holzhausenschlösschen, Justinianstr. 5, Frankfurt, 19:30 Uhr, www.jovannelsen.de