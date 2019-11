× Erweitern Foto: Dirk-Laker-Verlag Krimilesung Die stumme Frau

Das Autohaus Fischer-Schädler lädt regelmäßig zu spannenden Krimilesungen. Zu Gast im November ist die Frankfurter Autorin Franziska Franz, die zwei ihrer Bücher mit echter Grusel-Spannung vorstellt.

In „Die stumme Frau“ wird Sören Bergwart von einem bizarren Fetisch angetrieben: Er lebt mit der Puppe Yoko zusammen und muss zusätzlich Jagd auf lebende Frauen machen, um den für ihn essentiellen Geruch von Angst zu erleben.

Bizarr auch das Szenario in „Mainkurtod“: Die Frankfurter Maklerin Marlene findet sich in einem stockfinsteren Raum wieder. Sie kann sich nicht erinnern, wie sie dort hingekommen ist; dann entdeckt sie auch noch eine Leiche – ein böse Ahnung steigt in ihr auf ...

30.11., Autohaus Fischer-Schädler,Zeppelinstr. 13 – 15, Bad Vilbel, 19:30 Uhr (Einlass 18 Uhr), www.fischer-schaedler.de