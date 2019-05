Krimilesung im Autohaus Fischer-Schädler

× Erweitern Foto: bluebudgie, pixabay.com, gemeinfrei Krimilesung-Aufmacher

Events – am 11.5. zum Beispiel zu einer Krimilesung der Wetterauer Autorin Jule Heck. Sie inszeniert ihre spannenden Geschichten im Rhein-Main-Gebiet und stellt gleich zwei ihrer Bücher vor: In „Der letzte Preuße“ müssen die Friedberger Kommissare Alexander Henneberg und Cosima von Mittelstedt den gewaltsamen Tod der Pflegerin Sigrid Kessel aufklären; Kessel pflegte Adelheid Preuß, was den Busunternehmer Armin Preuß als Verdächtigen erscheinen lässt – bis die Ermittlungen merkwürdige Verstrickungen aufdecken ... In „Tödlicher Duft“ flieht Jessica Jürgens vor einem Stalker von Hamburg nach Bad Vilbel – ohne Erfolg, denn schon bald ist sie tot. Wieder muss das Ermittler-Duo Henneberg / von Mittelstedt einschreiten.

11.5., Autohaus Fischer-Schädler, Zeppelinstr. 13 – 15, Bad Vilbel, 19:30 Uhr, www.fischer-schaedler.de