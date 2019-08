Kribbel, krabbel ...

× Erweitern Credits: Akihiro Higuchi, HANA, H0118, © Akihiro Higuchi, Courtesy of Mikiko Sato Galerie, Hamburg Flügelschlag

Die aktuelle Ausstellung „Flügelschlag“ im Museum Sinclair Haus beschäftigt sich mit der

Darstellung der Insekten in der zeitgenössischen Kunst. Im Rahmen der begleitenden Veranstaltungsreihe gibt es am 21.8. eine musikalisch-poetische Lesung mit Michael Quast; der Leiter der Fliegenden Volksbühne kombiniert Texte von Insektenforschern mit Gedichten von Goethe, Heine, Morgenstern und Co., musikalisch gibt’s dazu experimentelle Musik von Schlagwerker Olaf Pyras.

21.8., Museum Sinclair Haus, Löwengasse 15, Bad Homburg, 19 Uhr, www.museum-sinclair-haus.de