Korff/Ludewig: Poppige Weihnachten

Das Pop-Kabarett-Duo Bastian Korff am Mikro und Florian Ludewig am Klavier lädt zu ihrer inzwischen legendären Weihnachtsshow in den „Partykeller“, gespickt mit Songs zwischen dem Schmelz von Bing Crosby und der Wehmut einer Edith Piaf, glitzernd mit Lametta geschmückt und mit einem Zwinkern im Auge vorgetragen. Mit dabei sind die Hits „Santa kam auf der Atomrakete“ und „Der Weihnachtsgürkchen-Song“, Mistelzweig und Plätzchenduft fehlen ebenfalls nicht. Oh Heiliger Bim-Bam!

23.12., Theater Alte Brücke, Kleine Brückenstraße 5, Frankfurt, 19:30 Uhr, www.theater-alte-breucke.de,www.korff-ludewig.de