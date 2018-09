Kim Wilde: Here come the Aliens

× Erweitern Foto: Steve Ullathorne KimWilde

Mit Hits wie „Kids in America“ oder „Chequered Love“ startete die britische Sängerin 1981 ihre weltweite Karriere. Dass sie dabei mehr als ein Charts-Püppchen war, beweist sie heute: Denn auch nach über 30 Jahren ist Kim Wilde immer noch in der Musik-Szene unterwegs. Zwischenzeitlich startete sie als Gartenbau-Expertin eine zweite Karriere und präsentiert eine eigene Radioshow beim britischen Sender Magic FM. Musikalisch setzt sie weiterhin auf Pop und beschränkt sich dabei nicht nur auf ihre alten Erfolge: Just im Frühjahr 2018 erschien ihr neues Album „Here come the Aliens“ voll bester neuer Popmusik, mit dem sie samt Band auf Welttournee geht. Live erlebt man eine Vollblutmusikerin, die die Bühne zu rocken weiß und natürlich auch ihre Evergreens im Gepäck hat.

4.10., Capitol, Waldhofstr. 2, Mannheim, 20 Uhr

15.10. Batschkapp, Gwinnerstr. 5, Frankfurt, 20 Uhr

16.10., Theaterhaus, Siemensstr. 11, Stuttgart, 20 Uhr, www.kimwilde.com

