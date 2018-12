Kick La Luna unplugged

× Erweitern Foto: Kick La Luna Kick La Luna

„Wintersonne – come together“ heißt das Programm der Frauencombo „Kick La Luna“, die für dieses Unplugged-Konzert in kleiner Besetzung mit Anne Breick, Elke Voltz und Uli Pfeifer mit Bass, Gitarre, Ukulele und Cajon an den Start geht.

Aus ihrem langjährig entstandenen Songrepertoire haben die drei Ladies Lieblingssongs ausgewählt. Charismatisch, sympathisch und immer rhythmisch bringt das immer auch ein bisschen Sommerfeeling zurück – mitmachen und mitsingen ist gewünscht! Come together!

15.12., Rebell(i)sche Studiobühne, Bieberer Str. 145A (Hinterhof), Offenbach, 19 Uhr, www.kicklaluna.com