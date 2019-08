Jo van Nelsens Hose hängt nicht am Kronleuchter

× Erweitern Foto: Christopher Rückert | chrisphoto.de Jo van Nelsen

Zugegeben: Eine effekthaschende Headline, aber der Zweck heiligt in diesem Fall die Mittel; denn Jo van Nelsens Programm „Solang nicht die Hose am Kronleuchter hängt“ mit Songs, Schlagern, Chansons und Kabarett der 20er Jahre, sollte man sich nicht entgehen lassen! Furios reihen sich Interpreten und Komponisten wie Claire Walldoff, Willy Rosen, Friedrich Hollaender, Mischa Spolansky oder Rudolf Nelson mit Liedern wie „Was macht der Maier am Himalaya?“ oder „Ich steh’ mit Ruth gut“ aneinander, beschwingt begleitet von Pianisten Bernd Schmidt. Das Programm wäre natürlich nicht eines von van Nelsen, wenn nicht auch ernste Töne dabei wären, wie Texte von Kabarett-Autoren wie Kurt Tucholsky, der mit „Europa“ schon damals einen kritischen Text zu Nationalismus und Fremdenfeindlichkeit verfasst hat, der an Aktualität leider nichts verloren hat.

Ebenfalls im September feiert übrigens van Nelsens Jubiläumsprogramm „Ich bin so wild nach deinem Erdbeermund“ seine (bereits jetzt ausverkaufte) Premiere im Frankfurter Holzhausenschlösschen; mehr dazu gibt’s in der kommenden Ausgabe des GAB Magazins.

6.9., Neues Theater, Emmerich-Josef-Str. 46a, Frankfurt, 20 Uhr, www.neues-theater.de, www.jovannelsen.de