Jens Friebe: Fuck Penetration

Foto: Max Zerrahn

Irgendwo zwischen Pop- und E-Musik würde man Jens Friebe einordnen, wenn man denn eine Schublade bemühen müsste. Musikalisch würde man Indie-Schrammel, Klavier-Boogie und Easy-Listening-Pop wählen; wobei „easy listening“ nur bedingt stimmt, denn die Texte von Jens Friebe haben es in sich: Keine Neurose bleibt unbesungen, Liebeskummer, Leidenschaft, falsche Eitelkeit, Peinlichkeiten, Plattitüden und Paranoia werden schonungslos benannt, mit einer verblüffenden Naivität aufs Wesentliche reduziert, fein seziert und in derart mehrdeutige Wortspiele verpackt, dass es beim Zuhören kribbelt. Bestes Beispiel: der Titel seines sechsten Albums „Fuck Penetration“. Na? Ja, dauert ein bisschen ...

Die meisten der Songs sind diesmal auf englisch, wahrscheinlich nur, um aus der schon geöffneten Schublade „Deutschpop“ wieder rauszuspringen. Und in „Call me queer“ bekommen endlich all die uninspirierten Hetero-Männer mal die Meinung gegeigt, die sich mit Queer- und Gender-Theorien in Coolness suhlen möchten, im Grunde genommen aber genau das Gegenteil von queer sind: „Ich schau Fußball und trink’ Bier, ich schlaf nur mit Frauen – call me queer“.

Die aktuelle Tour von Jens Friebe macht im Januar in Wiesbaden Halt.

15.1., Schlachthof, Murnaustr. 1, Wiesbaden, 20 Uhr,www.schlachthof-wiesbaden.de,www.jens-friebe.de