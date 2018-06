Jan Stressenreuter liest in der Weissenburg

× Erweitern Foto: Gernot Schubert JanStressenreuter

Seit 2004 veröffentlicht der in Köln lebende Autor Jan Stressenreuter schwule Romane; neben einer Reihe von Kriminalgeschichten gibt es immer wieder schwule Beziehungsgeschichten, die von besonderen Umständen geprägt sind. In „Haus voller Wolken“ sehen Roman und Karsten sich mit Karstens Alzheimer-Diagnose konfrontiert: Es beginnt mit Kleinigkeiten, einem verlegten Schlüsselbund oder einem vergessenen Termin; doch Karstens Arzt erkennt die Zeichen und so müssen sich die beiden Männer mit einer unheilbaren Krankheit mit ungewissem Verlauf auseinandersetzen. Wie immer gelingt Jan Stressenreuter mit einer einfühlsamen wie schnörkellosen Sprache das Umreißen eines Tabuthemas.

12.6., Zentrum Weissenburg, Weissenburgstr. 26a, Stuttgart, 19:30 Uhr,www.zentrum-weissenburg.de,www.querverlag.de