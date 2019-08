× Erweitern Foto: Sven Klügl Bäppi_Apfelwein

Das Theatrallalla ist zu, aber Bäppi gibt’s weiterhin live on stage zu sehen – er geht einfach auf Tour durchs schöne Hessenland und präsentiert seine neue Show „Ja, ja der Äppelwoi“ auf verschiedenen Bühnenorten, unter anderem auch ganz stilecht in verschiedenen Apfelweinlokalen.

Ein komplett neues Programm wird aus dem Bembel geschüttet und die Geschichte des Äpplers in Wort und Lied erzählt; dazu hat Bäppi sogar Operetten-Arien umgetextet. Ein Abend voll hessischen Lokalkolorits, authentisch vorgetragen an Orten, wo die Äppler-Kultur gelebt wird. Passt! Die Premiere ist am 31.8. im Darmstädter Hof in Nieder-Eschbach, weitere Termine sind im Lokal „Zum Rad“ in Seckbach (22.9., 27.10. und 10.11.) sowie im Gemeindesaal der Friedensgemeinde im Gallusviertel (28.9., 26.10. und 31.11.).

31.8., Darmstädter Hof, An der Walkmühle 1, Frankfurt Nieder-Eschbach, 20 Uhr (Saalöffnung eine Stunde vor Showbeginn), Infos über www.theatrallalla.de, Tickets über www.frankfurtticket.de