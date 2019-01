Im Himmel ist kein Zimmer frei

× Erweitern Foto: Theater Spessartgrotte ImHimmel

Ein herrlicher Schwank aus der Feder von Jean Stuart: Der wohlhabende Geschäftsmann Paul ist tot, aber auf Grund einer Computerpanne im Himmel schickt Petrus den Junggesellen wieder zurück auf die Erde – auch, um ihn seinen Lebenslauf mit ein paar guten Taten aufzupäppeln.

Zurück in seiner Villa findet Paul seinen Geschäftspartner André mit dessen Geliebten Sophie vor; der Schwerenöter André hat sich als Paul ausgegeben, auch um seine Ehefrau Irene zu verschweigen. Als die plötzlich in der Tür steht und kurze Zeit später auch noch Petrus mal nach dem Rechten schauen muss, verliert nicht nur Paul den Überblick über das Geschehen ... Mit dabei: Tobias Wick als schrille Putzfrau Marika, die mit echt russischem Akzent die „skandalösen“ Zustände in der Villa kommentiert und dafür vom Publikum geliebt wird.

5., 12., 18. und 19.1., Theater Spessartgrotte, Mainuferstr. 4, Gemünden-Langenprozelten, jeweils 20 Uhr, www.spessartgrotte.de