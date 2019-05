I Can See Music: Studio 54

× Erweitern Foto: Weltkino Studio54

In der Reihe mit Filmen zu und über Musik-Kultur im Kino Orfeo’s Erben gibt’s am 15.5. eine Doku über New Yorks legendäre Diskothek, das Studio 54.

Noch heute gilt das New Yorker Studio 54 als der beste Nachtklub der Welt – auch wenn die Diskothek nur ein paar Jahre mit Unterbrechungen zwischen 1978 und 1986 geöffnet hatte.

Die besten Zeiten sah der Klub in seinen Anfangszeiten in den späten 1970ern: Das Studio 54 war das Mekka des Hedonismus, Stars wie David Bowie, Divine, Grace Jones, Andy Warhol und Bianca Jagger (sie trabte auf einem weißen Pferd in den Klub) waren die Helden der Stunde, die man im Studio 54 traf – wenn man die strenge wie willkürliche Türpolitik überwand, die Exklusivität garantierte und die Legendenbildung vorantrieb.

Der Regisseur Matt Tymauer erzählt in seiner Doku aus dem Jahr 2018 die Geschichte hinter den Kulissen des Party-Exzesses. Der Film läuft in der Reihe „I Can See Music“, die regelmäßig Filme zu und über Musik-Kultur präsentiert.

15.5., Orfeo’s Erben, Hamburger Allee 45, Frankfurt, 20:30 Uhr, www.facebook.com/icanseemusicfrankfurt, www.orfeos.de