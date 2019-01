Homonale – Das Queer Filmfest Wiesbaden

× Erweitern Foto: Pro-Fun Media Mario Outing im Profisport: „Mario“ von Marcel Gisler

Vielfalt – dafür steht das Wiesbadener Queer Filmfest Homonale, das im Caligari Kino vom 25. bis 28.1. spielt.

Ein breites Themenspektrum zeigt sich in der Filmliste der Homonale. Zwei Filme beschäftigen sich mit dem Outing im Profisport: Im Schweizer Spielfilm „Mario“ steckt das Spieler-Paar Mario und Leon im Dilemma: gehen Karriere und Outing zusammen? (25.1., 20 Uhr).

Foto: 20th Century Fox of Germany BattleOfTheSexes. Nach einer wahren Geschichte: „Battle of Sexes“

Der amerikanische Film „Battle of Sexes“ spielt mit tradierten Geschlechterrollen und beruht auf einer wahren Geschichte aus den 1970ern: Der ex-Tennis-Champion Bobby Riggs fordert die damals weltbeste Tennisspielerin Billie Jean King zu einem gemischt-geschlechtlichen Show-Match heraus, das medienwirksam als „Battle of the Sexes“ arrangiert wurde; hinter den Kulissen hatte King mit ihrem Outing zu kämpfen (27.1., 20 Uhr).

Foto: Les Films d’Antoine / COIN FILM / Toprak Film / Bradley Secker Mr Gay Syria Mr Gay Syria

Der Dokumentarfilm „Mr Gay Syria“ begleitet Husein und Mahmoud, die als erste arabische Männer am „Mr Gay World“-Contest teilnehmen wollen (26.1., 18 Uhr). In „Ungehorsam“ trifft die junge Ronit ihre Jugendliebe Esti wieder; beide beginnen eine leidenschaftliche Affäre – das Problem: Esti ist mit einem Rabbi verheiratet ... (27.1., 17:30 Uhr).

× Erweitern Foto: Twentieth Century Fox of Germany BohemianRhapsody Superstar Freddy Mercury, gespielt von Rami Malek, in „Bohemian Rhapsody“

Foto: Samuel Goldwyn Films SaturdayChurch Saturday Church

Ein Wiedersehen gibt es außerdem mit „Bohemian Rhapsody“, dem Film über den charismatischen Rockstar Freddy Mercury und seine Band Queen (26.1., 20 Uhr), und mit dem Gendermusical „Saturday Church“ (27.1., 12 Uhr). Bunt und abwechslungsreich – nicht verpassen!

× 1 von 2 Erweitern × 2 von 2 Erweitern Prev Next

25. – 28.1., Homonale Fimfestival in der Caligari Filmbühne, Marktplatz 9, Wiesbaden, www.homonale-wiesbaden.de