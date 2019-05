× Erweitern Foto: Felix Grünschloß Hedwig

Das Junge Staatstheater Karlsruhe bringt das Punkrock-Musical „Hedwig and the Angry Inch“ auf die Bühne: Aus Liebe zu einem amerikanischen Soldaten und weil er aus der DDR auswandern möchte, unterzieht sich der junge Hänsel einer Geschlechts-OP und wird zu Hedwig. Die OP misslingt, der Lover verschwindet Hedwig steht allein in Amerika. Als Leaderin einer Punkrockband „The angry Inch“ – benannt nach dem bei ihrer OP übriggebliebenen Stück Geschlecht – schlägt sie sich durch und wird erneut enttäuscht: Ihre neue Liebe, der Musiker Tommy Gnosis, nutzt Hedwig aus; die Punkrockerin verpackt ihre Ohnmacht, ihre Unsicherheit und ihren Zorn in einen rauschartigen Wutausbruch.

Premiere am 12.5. Insel, Karlstr. 49b, Karlsruhe, 17 Uhr, weitere Vorstellungen: 31.5. und 14.6., jeweils 19 Uhr, öffentliche Probe am 9.5. um 19 Uhr, www.staatstheater-karlsruhe.de