Heaven 17 live

× Erweitern Foto: Hammerl Kommunikation Heaven 17

„(We don’t need this) Fascist Groove Thang“ lautete der Titel der ersten Single der britischen Formation Heaven 17 aus ihrem Debut-Album „Penthouse and Pavement“. Damit hatte die Band 1981 ihren ersten Underground-Hit, noch bevor Heaven 17 mit Synthie-Pop-Songs wie „Let me Go“ oder „Temptation“ internationale Charterfolge landete.

Gut 38 Jahre nach ihrem Debut gibt es Heaven 17 noch immer – wenn auch mit kurzen Unterbrechungen – und der Text ihres ersten Hits hat (leider) an Aktualität nichts verloren. Derzeit sind Sänger Glen Gregory und Gründungsmitglied Martyn Ware live zu sehen und haben ihre Tour unter das Motto „(We don’t need this) Fascist Groove Thang“ gestellt.

9.12., Capitol, Waldhofstr. 2, Mannheim, 20 Uhr, www.capitol-mannheim.de

Das Konzert am 8.12. in Das Bett Frankfurt ist bereits ausverkauft, am 13.4.2020 findet das entsprechende Zusatzkonzert statt, www.heaven17.com