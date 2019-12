Hans Keller Photography

× Erweitern Foto: bjö Hans Keller Shooting mit Daniel, dem Gewinner des GAB-Covermodel-Contest 2019

Bereits seit einigen Jahren fotografiert Hans Keller regelmäßig für das GAB Magazin – unter anderem viele der Gewinner unseres GAB-Covermodel-Castings; so hat er auch 2019 den Sieger Daniel in Szene gesetzt; das Portrait wird eine der kommenden Ausgaben des GAB Magazins zieren. Bis es so weit ist, stellen wir den Frankfurter Fotografen ein bisschen genauer vor.

In seinem Tageslichtstudio Onlight in der Nähe des Frankfurter Westbahnhofs entstehen die meisten der Aufnahmen von Hans Keller, so auch die GAB Covermodel-Shootings oder andere Projekte, wie die vielbeachteten Fotos für die diesjährige Stonewall-Reihe des GAB Magazins, die im August dieses Jahres sieben Frankfurter Dragqueens und im September die Kerle des FLC auf dem Cover zeigten.

Neben seinen vielen Auftragsarbeiten Im Bereich der klassischen Werbung, Künstlerportraits, Food- und Architektur-Fotografie,findet Hans Keller immer wieder Zeit für eigene Projekte, die er mit ebenso viel Fantasie und dem Blick für die richtigen Details umsetzt.

Foto: Hans Keller Aus dem Projekt „Die Kunst zu altern“ Foto: Hans Keller Aus dem Projekt „Die Kunst zu altern“ Foto: Hans Keller Aus dem Projekt „Die Kunst zu altern“

Aktuell zum Beispiel bei „Urban Mannequins: Die durch spiegelnde Schaufenster fotografierten Portraits von Schaufensterpuppen bekommen durch die Reflexionen von Natur oder Architektur auf der Scheibe eine zweite Ebene. Aus dem Projekt ist ein Kunstkalender für das Jahr 2020 entstanden.

Frankfurter Architektur stand auch bei einem anderen Projekt im Fokus: „Underworld“ ist eine Sammlung von Fotografien außergewöhnlicher Gestaltungen und raffinierter Beleuchtungen in Frankfurter U- und S-Bahnstationen.

Auch gesellschaftliche und soziale Themen finden sich im Werk von Hans Keller: 2013 sorgte er zum Beispiel mit seiner Ausstellung „Die Kunst zu altern“ für Aufmerksamkeit. Sie zeigt ausdrucksstarke Portraits Frankfurter Seniorinnen und Senioren, die die Lust am Alter feiern. Das Projekt führt Hans Keller bis heute mit immer wieder neuen Fotosessions kontinuierlich fort. Seine aktuelle Ausstellung „GRUNDRECHTE“ ist zur Zeit im Ministerium für Soziales in Wiesbaden zu sehen.

Auch als Privatperson kann man sich bei Hans Keller professionell ablichten lassen und mit seiner Aktion „Shooting statt Socken“ dies sogar schick an Weihnachten verschenken!

Hans Keller Photography, Onlight Studio, Ederstr. 10, Frankfurt, www.hanskeller.com

Infos zu den Projekten und aktuellen Ausstellungen über blog.hanskeller.com