× Erweitern Foto: haircut-cabaret.webnode.com GalaDerTravestie-Haircut Travestie mit „Haircut“

Die evangelische Kirchengemeinde Frieden und Versöhnung lädt am 10. und 11.5. zu einer bunten Gala der Travestie. Gemeindepfarrer Nulf Schade-James veranstaltet die Gala anlässlich des 50. Jahrestags der Unruhen in der New Yorker Bar Stonewall-Inn. „Wir haben im vergangenen Jahr schon einmal eine Travestie-Gala veranstaltet, damals als Benefiz für die Beerdigungskosten des Travestiekünstlers Ricky Renée“, erzählt Pfarrer Schade-James. „Die Gala kam in der Gemeinde sehr gut an, viele wünschten sich mehr“. Die Show wird gestaltet von Cristina aus Amsterdam, ihrem Pianisten Michael Ashton sowie dem Travestie-Cabaret HairCut. „Cristina wird auch unseren Gottesdienst am 12.5. musikalisch begleiten“, ergänzt Pfarrer Schade-James.

× Erweitern Foto: www.cristina-aus-amsterdam.de GalaDerTravestie-Cristina Cristina aus Amsterdam

10. und 11.11., Friedenskirche, Frankenallee 150, Frankfurt, 20 Uhr, Tickets im Gemeindebüro, www.friedenundversoehnung.de