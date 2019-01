Gaga, geil und gierig: Lilo Wanders

× Erweitern Foto: Agentur Charis LiloWanders

60 und kein bisschen leise – ganz im Gegenteil: Gaga, geil und gierig lautet das Motto der aktuellen Show von Deutschlands „Sexpertin“ Nummer eins, Lilo Wanders.

Offenherzig und unerschrocken gibt sie ihre ungewöhnlichen Lebenstipps, denn gegen den Strom zu schwimmen ist immer noch die beste Art sich zu bewegen, meint die Wanders. Und sie liefert Antworten auf Fragen wie: Gibt es einen Weg aus dem eingefahrenen Beziehungsgeflecht, was macht Liebe mit uns, was tun Menschen einander an und ist es nicht Zeit für Alternativen?

Natürlich weiß sie auch, wie lustvoll Sex in der „dritten Lebenshälfte“ sein kann.

13.1., Neues Theater Höchst, Emmerich-Josef-Straße 46a, Frankfurt-Höchst, 19 Uhr, www.neues-theater.de