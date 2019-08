Frl. Wommy Wonder und der flotte Dreier

× Erweitern Foto: wommy.de Wommy Trio

Das Jubiläumsprogramm zum 35. Bühnenjubiläum des Frl. Wommy Wonder geht ab September in die zweite Phase: Vom 1.8. bis 1.9. feierte Wommy ihre Highlights und Lieblingslieder aus 35 Jahren Bühnenzauber als Solo-Show, ab dem 3.9. gesellen sich Tobias Becker am Klavier und Schwester Bärbel dazu. Als „Flotter Dreier“ gibt’s dann ein komplett neues Jubiläumsprogramm zu sehen – eine Melange aus Kabarett, Comedy und Chanson, voll mit satirisch überspitzten Geschichten prall aus dem Leben! Wir gratulieren!

3. – 15.9., Theater der Altstadt, Rotebühlstr. 89, Stuttgart, Spieltage: Mi und Do 19 Uhr, Sa 20 Uhr, So 16 Uhr, www.wommy.de