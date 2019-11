Frankfurt: Arthouse Kinos

× Erweitern Foto: Arthouse Kinos Arthouse Kino

Anspruchsvolles Kino, feinsinnige Komödien spannende Krimis oder Filme in Originalfassung – die Frankfurter Arthouse Kinos Harmonie in Sachsenhausen in der Dreieichstraße und das Cinema am Rossmarkt gehören zu denjenigen Kinos der Stadt, die ein fein ausgewähltes Filmprogramm jenseits der Mainstream-Blockbuster präsentieren. Zusätzlich gibt’s noch mehr cineastische Auswahl mit den kuratierten Veranstaltungsreihen „(Dis)Harmonie“ für den „abseitigen“ Film, „Harmonie Audiophil“ für Musikfilme oder „Cinema Nostalgica“ für unvergessene Klassiker bis hin zur zweiwöchentlichen Sneak-Preview „Spotlight“.

Erst kürzlich wurden die Kinosäle Studio und Petit im Cinema komplett renoviert und neu gestaltet, mit mehr Beinfreiheit und super-bequemen Sesseln, die in den hinteren Reihen mit kleinen Holztischen zum Abstellen von Prosecco und Co. ausgestattet sind. Und in den gemütlichen Lounges in Harmonie und Cinema kann man sich übrigens nicht nur vor dem Kinobesuch treffen, sondern auch nach Filmende bei einem Drink den Abend ausklingen lassen.

Cinema, Rossmarkt 7 und Harmonie, Dreieichstr. 54, Frankfurt, Programm und Infos über www.arthouse-kinos.de