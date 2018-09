Faszination Vielfalt

× 1 von 3 Erweitern Foto: Senckenberg / Tränkner Senckenberg-Vielfalt × 2 von 3 Erweitern Foto: Senckenberg / Tränkner Senckenberg-Vielfalt × 3 von 3 Erweitern Foto: Senckenberg / Tränkner Senckenberg-Vielfalt Prev Next

Die Erforschung der Natur in all ihrer Vielfalt an biologischen und geologischen Formen ist die Aufgabe der Senckenberg Gesellschaft für Naturforschung. Sie tut dies seit 200 Jahren und so befinden sich heute rund 40 Millionen Objekte in den Archiven der bundesweit elf Standorte und drei Museen. Anlässlich seines 200-jährigen Bestehens zeigt das Senckenberg Naturmuseum Frankfurt einen bunten Querschnitt der Sammlung. In einer riesigen Wandvitrine mit 15 Metern Länge und vier Metern Höhe treffen sich Tier- und Pflanzenarten sowie geologische Exponate, die sich räumlich wie zeitlich so wahrscheinlich nie begegnet wären:

Von winzigen Käfern über faszinierende Fossilien, schillernde Vögel und glitzernde Mineralien bis zu einem stattlichen Okapi-Bullen und einem Tiger reicht die Auswahl. Die geballte Präsentation von Vielfalt begeisterte Besucher wie Museumsmitarbeiterinnen und -mitarbeiter derart, dass die Ausstellung nun bis zum 13.1.2019 verlängert wurde. Begleitend zur Ausstellung gibt es mittwochs von 18 bis 19 Uhr Führungen durch die Ausstellung sowie eine Reihe von interessanten Vorträgen mit Themen wie „Klimaerwärmung und ihre ‚neuen’ Krankheiten – wie viel Angst ist realistisch?“. Am 28.9. gibt es die erste Nachtführung für Erwachsene durch*s Museum: Licht aus, Taschenlampe an lautet dann das Motto!

Senckenberg Naturmuseum, Senckenberganlage 25, Frankfurt, täglich ab 9 Uhr, Mo, Di, Do und Fr bis 17 Uhr, Mi bis 20 Uhr, Sa, So und an Feiertagen bis 18 Uhr, www.senckenberg.de