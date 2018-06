Ein Sommerabend im Park

× Erweitern Foto: Michael Habes SommerabendSinclair Haus Mit dabei: Schauspielerin Nicole Horny

Kultur im lauen Sommerwind genießen – das ist das Motto des kunstvollen Abendspaziergangs, den das Museum Sinclair Haus im Juli im Schlosspark Bad Homburg veranstaltet. Insgesamt acht Stationen werden „erwandert“, bei jeder Rast gibt es eine kleine, kulturelle „Brotzeit“: musikalische Einlagen wie Liedvorträge und Trompeten-Spiel, Poesie- und Lyrik-Lesungen, szenisches Spiel und Tanzeinlagen, die sich allesamt harmonisch in die verschiedenen Stationen im sommerlichen Schlosspark, Obergarten und Orangerie einfügen. Start des Spaziergangs ist um 19 Uhr am Brunnen in der Zentralachse des Obergartens, zum Ausklang wird im Grünen Zimmer zum Sommerbüffet mit kleinen Speisen, Wein und Wasser geladen.

4.7., Schlosspark, Bad Homburg, 19 Uhr, Infos und Tickets überwww.museum-sinclair-haus.de