Edson Cordeiro singt Dalida

× Erweitern Foto: Gal Oppido Edson Cordeiro

Die Lieder der Pop- und Chanson-Ikone Dalida stehen im Mittelpunkt des neuen Programms von Edson Cordeiro, dem schillernden brasilianischen Ausnahmesänger.

Dalida, geboren in Italien und aufgewachsen in Kairo, kam in den 1950ern nach Paris, um als Schauspielerin zu arbeiten – berühmt und erfolgreich wurde sie stattdessen als Sängerin. Im Gegensatz zu ihrer glanzvollen Karriere lag über ihrem privaten Leben ein dunkler Schatten depressiver Phasen, die sie zunächst zu einer beruflichen Pause verdammten, um Anfang der 1970er umso erfolgreicher zurückzukehren – allerdings konnte sie ihre psychischen Probleme nicht in den Griff bekommen und nahm sich 1987 das Leben.

Das musikalische Wunderkind Edson Cordeiro verleiht mit seiner vier-Oktaven umfassenden Stimme den Liedern Dalidas ganz neue Dimensionen – von unschuldigen Schlagern à la „Itsi Bitsi Bikini“ bis zu tiefgründigen Chansons und Weltmusik aus arabischen Ländern reicht das Repertoire.

7.9., Internationales Theater in der Zoo-Passage, Hanauer Landstr. 5 – 7, Frankfurt, 20 Uhr, www.internationales-theater.de, www.edsoncordeiro.de