Edson Cordeiro singt Dalida

Der schillernde brasilianische Ausnamesänger überrascht erneut mit einem ungewöhnlichen Programm – es ist der Chanson-Ikone Dalida gewidmet. Die französische Sängerin italienischer Abstammung wuchs in Kairo auf, wo ihr Vater als Musiker am dortigen Opernhaus engagiert war. In den 1950er Jahren kam sie nach Paris um als Schauspielerin zu arbeiten; dabei wurde sie als Sängerin entdeckt und gleich ihre ersten Aufnahmen wurden zu Hits. Parallel zum beruflichen Erfolg wuchsen die privaten wie psychischen Probleme der Sängerin, die sie zu einer Karrierepause zwangen. Ihr Comeback Anfang der 1970er war umso erfolgreicher – doch ihre depressiven Phasen konnte sie nicht überwinden. Im Mai 1987 brachte sie sich um.

Ihre Chansons leben weiter, wurden neu interpretiert und erreichten erst kürzlich als Dance-Remixe eine ganz neue Generation von Fans.

In seinem neuen Programm verleiht Edson Cordeiro mit seiner vier-Oktaven umfassenden Stimme den Liedern Dalidas ganz neue Dimensionen. Dabei spannt er einen weiten musikalischen Bogen: von unschuldigen Schlagern à la „Itsi Bitsi Bikini“ bis zu tiefgründigen Chansons und Weltmusik aus arabischen Ländern reicht das Repertoire.

6.7., Renitenztheater, Büchsenstr. 26, Stuttgart, 20 Uhr, www.renitenztheater.de, www.edsoncordeiro.de