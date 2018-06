Die Rosenserenade

× Erweitern Foto: Neda Navaee Rosenserenade

Prall, stolz, mit feinem Duft und bunt wie der Regenbogen: Die Rose ist die Königin der Blumen und der Palmengarten widmet ihr jedes Jahr eine große Ausstellung in der weitläufigen Gartenanlage und setzt prächtige Rosensorten inmitten von Rittersporn, Salbei, Lavendel und Glockenblumen in Szene. Zum Auftakt des diesjährigen Rosenfestivals gibt es ein weiteres, sinnliches Erlebnis: In Kooperation mit der Alten Oper lädt der Palmengarten im Gesellschaftshaus ein, zu einem Kammermusikabend mit dem Aris Quartett und dem Klarinettisten Thorsten Johannes. Gespielt werden Stücke von Mozart, Carl Maria von Weber und Jörg Widmann – und natürlich kann man dann schon mal vorab in die Rosenausstellung hineinschnuppern – im wahrsten Sinne des Wortes!

7.6., Gesellschaftshaus Palmengarten, Palmengartenstr. 11, Frankfurt, 19 Uhr, Tickets über www.alteoper.de, Rosenausstellung im Palmengarten vom 8. – 10.6., www.palmengarten.de