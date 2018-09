× 1 von 3 Erweitern Foto: Salzburger Festspiele / Bernd Uhlig DiePerser SALZBURGER FESTSPIELE 2018 DIE PERSER Regie und Bühne: Ulrich Rasche Kostüme: Sara Schwartz Licht: John Delaere Darsteller: Katja Bürkle, Valery Tscheplanowa, Patrycia Ziolkowska, Männerchor × 2 von 3 Erweitern Foto: Salzburger Festspiele / Bernd Uhlig DiePerser SALZBURGER FESTSPIELE 2018 DIE PERSER Regie und Bühne: Ulrich Rasche Kostüme: Sara Schwartz Licht: John Delaere Darsteller: Katja Bürkle, Valery Tscheplanowa, Patrycia Ziolkowska, Guillaume Francois, Arturas Miknaitis, Männerchor × 3 von 3 Erweitern Foto: Salzburger Festspiele / Bernd Uhlig DiePerser SALZBURGER FESTSPIELE 2018 DIE PERSER Regie und Bühne: Ulrich Rasche Kostüme: Sara Schwartz Licht: John Delaere Darsteller: Valery Tscheplanowa, Guillaume Francois, Arturas Miknaitis, Männerchor Prev Next

Das „älteste erhaltene Drama der Welt“ wird ab dem 28.9. im Schauspiel Frankfurt aufgeführt: „Die Perser“ von Aischylos handelt von der Schlacht in der Meerenge von Salamis anno 480 v. Chr., bei dem die Griechen einen Angriff des zahlenmäßig und technisch überlegenen asiatischen Heers abwendete – 300.000 Tote waren zu beklagen. Aischylos zeigt Herrscher, die aus Selbstüberschätzung und falschem Ehrgeiz alles in den Untergang reißen. Erst aus Schmerz und Verletzlichkeit kann ein moderner, humaner Staat erwachsen.

Mit einer spektakulären Inszenierung in Koproduktion mit den Salzburger Festspielen kommt der klassische griechische Stoff ins Schauspiel Frankfurt: Ulrich Rasche, bekannt für seine opulenten Klassiker-Inszenierungen, hat aus dem griechischen Drama eine oratorienhafte Aufführung mit achtzehn Schauspielerinnen und Schauspielern, fünf Musikern und zwei Sängern geschaffen. Die Theatertechnik wird voll ausgeschöpft, um beeindruckende Bilder zu schaffen, die betörend den vierstündigen Koloss niemals langweilig werden lassen – die Pressestimmen zur Premiere im Rahmen der Salzburger Festspiele am 18.8. waren durchweg begeistert.

Frankfurt-Premiere am 28.9. (ausverkauft), Schauspiel Frankfurt, Willy-Brandt-Platz 1, Frankfurt, 19:30 Uhr, weitere Vorstellungen am 29.9. sowie im Oktober am 7., 20., 21., 26. und 27.10., www.schauspielfrankfurt.de