Die Nacht der Museen

× Erweitern Foto: Städel Museum NachtDerMuseen - StaedelMuseum Klassiker im Städel Museeum

Führungen, Performances, Live-Musik, Filmprojektionen, Lesungen und Club-Atmosphäre mit unterschiedlichen DJs: Kunst darf alles bei der langen Nacht der Museen!

Und nicht nur die großen Institutionen wie die Ausstellungshäuser am Mainufer samt Schirn, MMK oder Kunstverein sind dabei; auch die junge Off-Szene hat ein buntes Programm zusammengestellt – insgesamt über 40 Locations in Frankfurt und Offenbach können in der Nacht des 11.5. mit nur einem Ticket besucht werden!

Unsere Tipps: In der Neuen Altstadt kann man schon vor der offiziellen Eröffnung im August einen Blick in das neue Struwwelpeter-Museum werfen; nur ein paar Schritte entfernt lädt der Kaisersaal des Römers zum Besuch; da kommt man sonst nur als geladener Gast hinein!

× Erweitern Foto: Raffaele Irace NachtDerMuseen - Senckenberg Performance mit den Tänzerinnen und Tänzern von Jacopo Godanis Dresden Frankfurt Dance Company im Senckenberg Naturmuseum

Die Off-Szene bespielt derweil ihren neuen Hotspot im Allerheiligenkiez mit Street-Art, junger Kunst und Club-Sounds In- und Outdoor im Tor Art Space und YARD.

In der Schirn kann man im Rahmen einer großen Finissage-Party Bruno Gironkolis gigantische Objekte bestaunen. Gegenüber im Kunstverein ist ebenfalls das letzte Wochenende die Ausstellung „This is Us“ Werke junger Frankfurter Künstler erleben (imposant: die fast schon bedrohlich raumfüllenden Installationen von Max Geisler und Catharina Szonn).

× Erweitern Foto: Dirk Ostermeier NachtDerMuseen-Roemer Kultur-Spektakel gibt’s auch auf den zentralen Plätzen der Stadt, hier am Römerberg

Etwas außerhalb der Frankfurter City führt das Senckenberg Naturmuseum seine Zusammenarbeit mit der Dresden Frankfurt Dance Company fort und präsentiert von 20 bis 22 Uhr die Performance „Life Forms“ von Jacopo Godani, eine Serie von tableux vivants mit den Tänzerinnen und Tänzern der Company.

Mit dem Ticket zur Nacht der Museen kann man übrigens nicht nur alle Locations in Frankfurt und Offenbach besuchen, sondern auch den Shuttle-Service mit Bus, Schiff, historischer Straßenbahn und Call-a-bike-Fahrrädern nutzen.

11.5., Nacht der Museen, mehr Infos über www.nacht-der-museen.de