× Erweitern Foto: Christopher Rückert | chrisphoto.de Jo van Nelsen

Die Musik der 20er Jahre hatte es Entertainer Jo van Nelsen schon in seiner Jugend angetan. Umso erstaunlicher, dass sein aktuelles Programm „Solang’ nicht die Hose am Kronleuchter hängt ...!“ seine erste abendfüllende Show ist, die sich ausschließlich den Schlager- und Kabarett-Songs der 1920er Jahre widmet. Freuen kann man sich auf Schmankerl von Richard Tauber, Paul O’Morris oder Willy Rosen. Am Klavier begleitet ihn Bernd Schmidt.

28.9., KultTheater, Zum Quellenpark 2, Bad Soden, 20 Uhr, www.jovannelsen.de