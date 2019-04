Der Theatrallalla-Countdown

× Erweitern Foto: Sven Klügl Theatrallala-Baeppi

Das Beste zum Schluss: Bevor sich am 5.5. der Vorhang in Bäppis Theatrallala zum letzten Mal schließt, gibt’s noch einmal ein Wiedersehen mit den besten Stücken aus dem Repertoire – jeden Abend eine andere Show. Los geht’s am 1.5. mit dem quirligen 50’s-Musical „Verliebt, verlobt verheiratet“, am 2.5. heißt es „Ben Hur und die Ratten der Rennbahn“, gefolgt vom 60’s Musical „Mandolinen und Mondschein“. Am 4.5. gibt’s ein Wiedersehen mit dem Ensemble der legendären „La Cage aux Folles“-Inszenierung aus dem Volkstheater, bevor es am 5.5. heißt „Good bye and Hello again“ – denn ab Ende August gibt’s das „Theatrallalla on Tour“ in verschiedenen Locations.

1. – 5.5., Theatrallala, Friedberger Landstr. 296, Frankfurt, 20 Uhr (So 18 Uhr), www.theatrallalla.de