Der König der Tiere

× 1 von 3 Erweitern Foto: Jens Weyers Schirn_Koenig Wilhelm Kuhnert, Verdächtiges Geräusch, ohne Jahresangabe, Öl auf Leinwand, Privatsammlung × 2 von 3 Erweitern Foto: KM Collection®, National Museum of Wildlife Art, Jackson, Wyoming, USA Schirn_Elefant Wilhelm Kuhnert, Elefanten, 1917, Öl auf Leinwand × 3 von 3 Erweitern Foto: Marc Richter Schirn_Elefant Wilhelm Kuhnert, Die Strecke (Selbstporträt), 1915, Öl auf Leinwand, Privatsammlung Prev Next

Die aktuelle Ausstellung in der Schirn Kunsthalle widmet sich der Tier- und Naturmalerei des deutschen Künstlers Wilhelm Kuhnert, die zu Beginn des 20. Jahrhunderts entstanden ist. Bilder, die nicht nur wilde Tiere und ursprüngliche Natur zeigen, sondern auch das Bild von Afrika in Europa und den USA nachhaltig prägten.

Majestätische Löwen, prachtvolle Elefanten, elegante Zebras: Die Tierdarstellungen Wilhelm Kuhnerts kennt man nicht nur als großformatige Gemälde, sie wurden dank der exakten Beobachtungsgabe und der detaillierten Ausarbeitung des Künstlers auch in Schulbüchern und wissenschaftlichen Tierdokumentationen und sogar als Motiv für Schokoladenverpackungen benutzt.

× Erweitern Foto: KM Collection®, National Museum of Wildlife Art, Jackson, Wyoming, USA Schirn_Elefant Wilhelm Kuhnert, Elefanten, 1917, Öl auf Leinwand

Kuhnerts Motivation war die Neugier auf wilde Tiere, die er in seiner Jugend in den ersten Zoologischen Gärten des späten 19. Jahrhunderts beobachtete. Als einer der ersten europäischen Künstler bereiste er bereits Ende des 19. Jahrhunderts den afrikanischen Kontinent und besuchte die seinerzeit noch unerforschte damalige Kolonie Deutsch-Ostafrika.

Neben den exotischen Aspekten transportieren die großformatigen Gemälde noch viel mehr: „Indem er sich in seinen Gemälden auf die Tier- und Pflanzenwelt beschränkt, stellt Wilhelm Kuhnert Afrika nicht als kulturellen, sondern als Naturraum dar“, erklärt die Kuratorin Dr. Ilka Voermann. „Es ist ein Naturraum, der vermeintlich keine eigene Geschichte hat und damit frei für Interpretationen und Sehnsüchte ist. Kuhnerts Werke sind nicht nur bloße Abbildungen afrikanischer Natur, sondern er eignet sich den Naturraum an, und füllt ihn mit westlichen Vorstellungen und Werten.

× Erweitern Foto: Marc Richter Schirn_Elefant Wilhelm Kuhnert, Die Strecke (Selbstporträt), 1915, Öl auf Leinwand, Privatsammlung

Diese koloniale Ästhetik und Darstellungsstruktur ist bis heute in zahlreichen Medien präsent. Kuhnert hat diese konstruierte Vorstellung von ‚Afrika’ auf vielen Ebenen und in verschiedenen Medien mitgeprägt“. Gezeigt werden rund 120 Werke, zahlreiche Druck- und Werbegrafiken und Publikationen Kuhnerts. Die Ausstellung stellt somit die erste große Retrospektive zum Leben und Werk des Künstlers dar.

Der König der Tiere – Wilhelm Kuhnert und das Bild von Afrika, noch bis 27.1., Schirn Kunsthalle, Römerberg, Frankfurt, www.schirn.de

Tipp:

Neben einstündigen Überblicksführungen dienstags, mittwochs, donnerstags, samstags und sonntags gibt es im Dezember Sonderveranstaltungen: am 5.12. um 19 Uhr wird der Film „Safari“ von Ulrich Seidel gezeigt, samt einer Einführung von Dr. Ilka Voermann. Am 11.12. gibt es um 19 Uhr eine Expertenführung mit Dr. Angelika Grettmann-Werner, Kunsthistorikerin und Ur-Enkelin von Wilhelm Kuhnert, am 20.12. um 20 Uhr eine Führung mit der Zoologin und Ethnologin Dr. Nina Tebati vom Frankfurter Zoo und Dr. Petra Skiba aus der Schirn