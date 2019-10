Denis Sarazhin in Baden-Württemberg

× Erweitern Bild: Ausschnitt aus Denis Sarazhin „At the Pinnacle“, 2019

Bild: Denis Sarazhin „Sleeplessness“, 2019

Am 8. November öffnet die Ausstellung „Denis Sarazhin. Gravity“ ihre Pforten.

Bis zum 21. Dezember sind die an die Kunst der Renaissance, Ikonen der Kirche, Propaganda der Sowjetunion und auch Werke von Norbert Bisky erinnernden Gemälde in der Galerie Thomas Fuchs in Stuttgart zu sehen.

Geboren wurde der Maler 1982 in Nikopol, Ukraine, seine Kunst wurde schon in China, in den USA, und in Europa – unter anderem in Prag – ausgestellt.

Bild: Denis Sarazhin „Movements 1", 2019

Denis Sarazhins Stärken sind auf jeden Fall die Darstellung des Menschen in Verbindung mit scheinbarer Schwerelosigkeit (oder in Bewegung) sowie die Inszenierung der Dunkelheit, die das Individuum umgibt. Und auch wenn manches Stilmittel an die Renaissance erinnert, findet der Maler doch seine ganz eigene Bildsprache. sarazhin-denis.com www.galeriefuchs.de