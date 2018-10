Dee, Truck und Weill

× Erweitern Foto: Agentur Charis GeorgetteDee

Entgegen der Ankündigung im Programmheft des Neuen Theater Höchst werden Diseuse Georgette Dee und ihr Pianist Terry Truck nicht das Programm „Mensch“ zeigen, sondern ihr großartiges Kurt Weill Programm aufführen. Freuen kann man sich also auf Klassiker wie „Moon of Alabama“, die Seeräuberjenny oder den Septembersong. Dabei hält die Dee sich nicht immer an die Originaltexte, sondern dichtet mitunter komisch um – das ist mutig, aber passt; zumindest die Berliner Presse zeigte sich begeistert. Thematisch steht der Abend unter dem Titel „Wo man singt, da lass dich ruhig nieder“, was wiederum kein Weill-Zitat ist, sondern aus Johann Gottfried Seumers „Die Gesänge“ stammt – mit der Botschaft, dass Lieder für jeden immer und überall eine Heimat sein können. Zwischen den Songs bleibt natürlich genügend Zeit, sich dem Dickicht des Lebens und Liebens zu widmen – und da kann die Dee viel erzählen. Tut sie auch!

6. und 7.10., Neues Theater Höchst, Emmerich-Josef-Str. 46a, Frankfurt-Höchst, 20 Uhr (Sonntag 19 Uhr), www.neues-theater.de