Davit Gabunia im Haus des Buches

Davit Gabunia, Foto: Nodar Ladaria

Einer unserer Buchtipps der letzten Wochen war Davit Gabunias Roman „Farben der Nacht“, am 12. Oktober kann man den Autor live erleben.

Der georgische Autor veröffentlichte mit „Farben der Nacht“ (rowohlt BERLIN) einen raffinierten Roman über schwule Liebe, Verlust, Glück und Risiko in einem Sommer in Tiflis. Lesenswert und am 12. Okober live!

12.10., Lesung „Farben der Nacht”, LiteraturBahnhof zur Buchmesse Frankfurt - Gastlandstunde, Haus des Buches, 1. Stock, Brauchbachstr. 16, 60311 Frankfurt

