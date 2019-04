× Erweitern Foto: Regina Brocke HessStaatsballett-Sommernachtstraum Szene aus „Sommernachtstraum“

Mit gleich zwei Stücken ist das Hessische Staatsballett im Mai in Darmstadt zu sehen: Die Wiederaufnahmen von Tim Plegges Handlungsballetten „Sommernachtstraum“ und „Liliom“ versprechen abwechslungsreiche Abende. Der „Sommernachtstraum“ nach William Shakespeare verführt in einer rauschenden Nacht zum Liebesreigen in verwirrenden Konstellationen. In der Tragödie „Liliom“ streben die Protagonisten Liliom und Julie nach einem besseren Leben; sie erfahren, wie schwierig es ist, aus gewohnten Mustern auszubrechen – für Liliom wird dies am Ende zum Verhängnis.

× Erweitern Foto: Regina Brocke HessStaatsballett-Liliom Szene aus „Lilom“

„Sommernachtstraum“ am 3., 11., 25. und 30.5., „Liliom“ am 17.5. im Staatstheater Darmstadt, Georg-Büchner-Platz 1, Darmstadt, www.staatstheater-darmstadt.de, www.hessisches-staatsballett.de