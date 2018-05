CSD-Warm-Up im Capitol

× Erweitern Foto: Capitol Mannheim Capitol_Sascha_Ullrich

Das Theater in der Mannheimer Waldhofstraße beteiligt sich jedes Jahr mit Sonderveranstaltungen am bunten Rahmenprogramm des CSD – und auch wenn das Capitol in diesem Jahr wegen Umbauarbeiten geschlossen ist, gibt’s drei Konzerte im Casino!

Die Musicalstars Bernd Nauwartat und Sascha Ullrich feiern in „Queer Music“ am 3.6. die Ikonen der Gay-Szene von Madonna über Culture Club bis zu Helene Fischer.

Jeannette Friedrich als rassiges Bond-Girl und Dieter Scheithe als James Bond laden in ihrer Reihe „Casino Royale – mit der Lizenz zum Singen“ drei hoffnungsvolle Nachwuchstalente ein; am 4.6. mit dabei: Singer-Songwriter Leif Rehtanz, Rouven Grouber, Nachwuchs-Act der Söhne Mannheims, Leonie Greiner, Teilnehmerin von „The Voice Kids“, und Sophie Schmidt aus Ladenburg.

Unter dem Titel „Pride“ lädt der Musical-Sänger Sascha Krebs am 5.6. zu einer Sonderausgabe seines Cover-Songabends; mit dabei ist Céline Bouvier, beide werden von Patrick Embach musikalisch begleitet.

3.6. „Queer Music“, 4.6. „Casino Royale“, 5.6. „Pride!“, Casino im Capitol, Waldhofstr. 2, Mannheim, jeweils 20 Uhr, www.capitol-mannheim.de