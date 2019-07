CSD-Kaffeklatsch

× Erweitern Foto: Kellertheater Madame Vega

Eine feine Tradition hat sich da entwickelt: Madame Vega vom Kellertheater-Team lädt am CSD-Sonntag unter dem Motto „Tunten, Tanten und Torten“ zum kurzweiligen rosaroten CSD-Kaffeeklatsch mit „Käffsche, Kuuche und Sektsche“. Als Showeinlage gibt Madame Vega exklusive Einblicke in eine Idee zu einem Theaterstück des Autoren Roland Gramling, der mit seinen Romanen „Frankfurt 30 Grad“ oder „Heldensommer“ bereits einige queere Geschichten in der Mainmetropole hat spielen lassen. Der Eintritt ist frei!

21.7., Kellertheater, Mainstr. 2, Frankfurt, 16 Uhr, www.kellertheater-frankfurt.de