CouCou in der Bar jeder Sicht

Beim Impro-Theater wissen weder Schauspieler noch das Publikum was auf der Bühne passieren wird – aber genau das ist der Spaß! Die Mainzer Impro-Truppe CouCou ist bereits zum dritten Mal zu Gast in der Bar jeder Sicht. Das queere Mainzer Zentrum geht Ende Juli übrigens in Sommerpause: Vom 21.7. bis einschließlich 8.8. ist die Bar geschlossen, dafür kann man sich schon jetzt auf das Straßenfest der Bar jeder Sicht freuen, das am 18.8. steigt.

7.7., Bar jeder Sicht, Hintere Bleiche 29, Mainz, 19:30 Uhr, www.sichtbar-mainz.de