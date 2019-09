× Erweitern Foto: #NoDiscrimination Colourblind

Die Frankfurter Initiative #NoDiscrimination macht in ihren künstlerischen Projekten Formen von Diskriminierung sichtbar und möchte sich für ein selbstbestimmtes „wir“ stark machen. Bekannt ist sie insbesondere durch ihren Videoclip „Colourblind“, der unter anderem auch im Vorprogramm der GAB-Filmnacht zum diesjährigen CSD zu sehen war. Im September wird der Clip in Zusammenhang mit Fotografien von Parwiz Rahimi und privaten Fotos der „Colourblind“-Gruppe gezeigt – thematisch dreht sich hier alles um das Thema Mehrfachdiskriminierung, die viele Menschen wegen Gender, Sexualität, Hautfarbe oder Körperstatur treffen. Zur Vernissage gibt’s ein Get-together mit musikalischer Begleitung, am Sonntag findet die Ausstellung parallel zum Sommerfest des LSKH statt.

20. – 22.9., LSKH, Klingerstr. 6, Frankfurt, Vernissage ab 19:30 Uhr, Sa 10 – 18 Uhr mit Kaffee und Kuchen, So 14 – 20 Uhr, www.facebook.com/NoDiscrimination2018/