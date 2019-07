Chris Kolonko: Unerfüllte Träume

× Erweitern Foto: Manuel Jacob Chris Kolonko

Travestie at it’s Best: Verwandlungskünstler Chris Kolonko lässt in seiner neuen Show „Unerfüllte Träume“ eben diese wahr werden und schlüpft in die verschiedensten Rollen – die Impression der Marlene Dietrich hat ihn berühmt gemacht, doch in seiner Show zeigt er noch viel mehr Facetten seiner Travestiekunst, lässt Lieder und Conférencen seiner Karriere Revue passieren, verwandelt sich vor den Augen der Zuschauer von einer Figur in die nächste und hat mit einer ordentlichen Portion Comedy und Selbstironie die Lacher immer auf seiner Seite. Perfektes Entertainment in einer Stuttgart-Premiere!

3.8., Renitenztheater, Büchsenstr. 26, Stuttgart, 20 Uhr, www.chris-kolonko.de, www.renitenztheater.de