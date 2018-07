× Erweitern Foto: Cem Sessions

Der Frankfurter Comedy-Entertainer Cem alias „Cem Sessions“ lädt fünf Show-Gäste zum Stand-Up-Plausch „Zwischenzeugnis“ auf die Couch der LSKH-Bühne.

Es ist Freitag der 13., und eine bunte Crew hat sich da zusammengefunden: Der witzige Zauberer Alex, Glamourqueen Valentina Versayce, Power-Drag Marissa (singt auch!), Poetry-SlammerIn Celina und Stand-Up-Comedian Brooke White lassen sich nicht nur auf provokante Interviewfragen und schlagfertige Wortgefechte mit ihrem Gastgeber ein, sondern geben auch allesamt Kostproben ihrer vielfältigen Talente. Und natürlich gibt’s vielleicht auch noch einen sechsten, unerwarteten Überraschungsgast. Man kann ja nie wissen!

Cem selbst gibt den Pausenclown, den Moderator oder den Comedian – was immer man will. Und weil sein Motto lautet: „Let us entertain you, ihr Mäuse“, bleiben wirklich keine Fragen mehr offen. Oder?

13.7., LSKH, Klingerstr. 6, Frankfurt, 20:13 Uhr (Einlass 18:30 Uhr), mehr Infos gibt's hier