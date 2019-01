× Erweitern Foto: Oliver Fantitsch Cavequeen Tim Koller spielt "Cavequeen", aufgenommen am 21. September 2014 im Schmidt Theater in Hamburg © Oliver Fantitsch, PF 201723, D-20207 HH, Deutschland, Tel: 040/562448, Tel: 0163/5405849, oliver@fantitsch.de, UST-ID: DE118809982, Veroeffentlichung nur gegen namentliche Nennung, Honorar + 1/2 USt. und Belegexemplar laut meinen AGB (siehe www.fantitsch.de/agb.html). ---Weitere Bilder im Internetarchiv unter www.fantitsch.de recherchierbar---

Die „Cavequeen“ ist das schwule Pendant zu „Caveman“, der Show zur Evolution der menschlichen (Hetero-)Beziehungskisten, Am 18. Januar gibt’s die Show noch einmal im Mannheimer Capitol zu sehen.

Am Morgen nach seinem vierzigsten Geburtstag wacht Sven nackt vor seiner Haustür auf – an die Party vom Abend zuvor kann er sich nur noch rudimentär erinnern, sein Freund Bruno scheint verzickt und die beste Freundin Heike ist mit Shopping beschäftigt. Also bleibt Sven zunächst allein mit seiner Sinnkrise.

Bis er der Cavequeen begegnet, seinem schwulen Urahn aus der Steinzeit. Und der sympathische Höhlenmensch hat Antworten auf alle Fragen: Wie entstand Homosexualität, wann gab es den ersten schwulen Sex und sind schwule Beziehungen wirklich so viel anders als die der Heteros?

18.1., Capitol, Waldhofstr. 2, Mannheim, 20 Uhr, www.capitol-mannheim.de