„Willkommen, bienvenue, welcome“ – der Musical-Klassiker CABARET ist der neue Hit am English Theatre Frankfurt. Das 14-köpfige Ensemble wirbelt in Leder, Lack und Strapsen als Stars und Gäste des verruchten Kit Kat Clubs über die Bühne, mittendrin die kindliche Sally Bowles und der bisexuelle Cliff Bradshaw, der sich vom glamourösen Nachtleben im Berlin der frühen 1930er Jahre verführen lässt. Doch die Welt drum herum steht nicht still: Die Nationalsozialisten sind auf dem Vormarsch. Regisseur Tom Littler hat eine raue Version des Musicals inszeniert, das neben allen CABARET-Hitsongs auch Wert auf die Story legt.

The English Theatre, Gallusanlage 7, Frankfurt, Di bis Sa 19:30 Uhr, So 18 Uhr, www.english-theatre.de