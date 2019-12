Buchtipp – Winterpride

× Erweitern Foto: Männerschwarm Winterpride

Vor sieben Jahren hat Autor Sebastian Castro in seinem Roman „Unter Männern – Urlaub auf Gran Canaria“ vier Berliner Schwule auf ihrer Reise ins Gay-Eldorado Gran Canaria begleitet – ob im Café Wien oder im Yumbo-Center, den Dünen oder auf der Liege am Pool erlebte man von Sexrausch bis Beziehungsdrama alle Höhen und Tiefen des gemeinen schwulen Urlaubs-Treibens, immer mit einem wohlwollenden, aber auch ironisch-zwinkernden Blick auf schwule Klischees. Sein Buch galt damals als Fortsetzung des legendären Romans „Elvira auf Gran Canaria“ von Hans-Georg Stümke alias Elvira Klöppelschuh, der in den 1990ern erschienen war.

Mit „Winterpride“ liefert Sebastian Castro nun die Fortsetzung seines eigenen Gran-Canaria-Romans; wieder sind die vier Protagonisten gemeinsam unterwegs – heute allerdings in ganz anderen Missionen: Eduardo zum Beispiel, der heiraten möchte, oder Hasso, der in Begleitung seines schwulen Neffen kommt, um diesem schwules Leben zu zeigen. Aber tickt die heutige Generation noch so wie die heutigen Herren damals? In sieben Kapiteln gibt’s sieben Tage und sieben Nächte, die voller bizarrer Begegnungen und wilder Affären beim Winterpride stecken. Auch das 70er Gesangsduo Baccara spielt eine Rolle – und nicht zuletzt die nahende Hochzeit ...

Sebastian Castro „Winterpride“, erschienen bei Männerschwarm, www.maennerschwarm.de